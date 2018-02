Las mejores (y a la vez peores) respuestas vistas nunca en Yahoo

A veces es mejor acudir a clase que escribir en Yahoo

En este caso vemos como Yessenia R no ha ido mucho al colegio ya que no pregunta solo si a veces se escribe junto o separado, algo que, en cierto modo, se podría llegar a comprender, no, sino que pregunta si se escribe con el fonema s o con el fonema c. Eso sí, la h y la b sí que están bien puestas.

Lo mejor de esta pregunta es la respuesta que le ha dado Manu, un usuario de Yahoo; ‘depende de lo bruto que sea el que escribe’, ¡Nos encanta! Menos mal que siguen existiendo personas como Manu con un mínimo de cultura, ¿No crees tú?