Los jerséis más horteras que nos han regalado nuestras abuelas

Los que todavía pueden disfrutar de las abuelas, no saben el gran regalo que tienen. Otros, ya solo nos queda mantenerlas vivas en nuestro recuerdo. Pero a pesar de todas las virtudes que tenían, en ocasiones parece que el gusto se había perdido por el camino. Hoy os presentamos los jerséis más horteras que nos han regalado.

Quizás alguno similar hayas tenido. Si no es así, no te preocupes porque siempre podrán tomar ideas de las que os dejamos. Ellas son únicas y siempre quieren hacer las cosas caseras porque quedan más originales y como no, más económicas. Aunque sin duda, también un pelín más horteras. ¡Descúbrelas!.