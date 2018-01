Los errores de etiquetas más garrafales

Agua oxigenada

El agua oxigenada es un producto muy utilizado ya que tiene muchas funciones y de muchos tipos. Para blanquear la ropa, para aclararse el bello o teñirse el pelo, para desinfectar heridas, para limpiar, para lavar y blanquear los dientes, … Nunca nos fijamos en la etiqueta ya que, al fin y al cabo, este producto está compuesto únicamente por agua y oxígeno.

En alguna fábrica de recipientes que elabora los de este producto, no sabían qué poner para rellenar la parte de los ingredientes. Y dado que las palabras ‘agua’ y ‘oxígeno’ no eran suficientes, ¿por qué no meter sólo esos dos? Por si acaso a alguien no le había quedado claro lo que era.