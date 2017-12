Los 10 chistes más graciosos del mundo

El chiste de España

Mira que hay chistes, pero resulta que la revista ha ido a elegir el siguiente. Bueno, la revista y también todos los que han contribuido a emitir sus votos. Aunque son muchas las temáticas que un chiste puede englobar, éste se queda con una de las más sencillas y que seguro, bien te ha ocurrido de una manera similar.

Un hombre muy, muy pobre se le acerca a una señora mayor que estaba en la playa y le dice: Por favor, señora, no he comido nada en 24 horas. A lo que la mujer le responde: ¡Qué bien!, así ya no tendrás que preocuparte por el corte de digestión cuando vayas a bañarte.