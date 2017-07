Un clásico de Rocío Jurado

Dentro de las traducciones más divertidas de Superbritánico hay espacio para todo, desde frases hechas hasta letras de canciones. Una de las favoritas de mucha gente es esa traducción que se lleva literalmente al inglés una de las estrofas más conocidas de un tema de la gran Rocío Jurado. El caso es que a nosotros nos sigue sonando mejor en castellano, pero será cuestión de modernizarse.

El mítico “como una ola, tu amor llegó a mi vida” se convierte ahora en “like a wave, your love came to my life”. Una declaración de amor bonita y muy original que ha logrado cautivar al público. A día de hoy esta frase se puede ver estampada prácticamente en todo tipo de productos. Original y muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.