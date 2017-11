Las imágenes más sorprendentes que puedes encontrar en Google Maps

¿Un secuestro?

No hace falta saber lo que se cuece para que,una vez que veamos esta imagen se nos venga de todo a la cabeza. Sí, las caras de los individuos están borrosas y también la mano de uno de ellos. Pero os decimos desde ya que parece que el pulgar está hacia arriba en señal de que todo está correcto. Aunque seguimos pensando que quizás no sea así. Las dos personas llevan a una tercera que no parece estar en las mejores condiciones.

Se ve envuelto en una manta por donde le sobresalen los pies. Para ser una broma está muy bien montada porque hasta los individuos llevan una camiseta similar. Para no serlo, entonces ya podríamos temernos lo peor. Una imagen como ésta es una de las más impactantes que puedes ver en Google Maps. Parece que la imagen en cuestión se tomó en Suecia. ¡Increíble, pero cierto!.