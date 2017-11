Las cosas más ingeniosas, divertidas, que hace la gente

Chaleco salvavidas

Cuando uno no sabe nada, lo primero que piensa antes de entrar en la piscina o en el mar es hacerse con un chaleco salvavidas o un flotador. Esta última opción siempre será mucho más cómoda para la gran mayoría de las personas. Pero vamos, que tampoco queremos quitarle la ilusión a nadie. Sea como fuere, hay que ir bien protegidos para no llevarnos ningún tipo de susto y volver sanos y salvos a la orilla.

Claro que si has ido a la tienda y has visto que los flotadores eran un poco caros, siempre hay esas cosas más ingeniosas que puedes hacer. Este hombre no lo ha dudado. Nada como colocar unas botellas de plástico alrededor de la cintura. Eso sí, sujetándolas muy bien con unas finas cuerdas. Aunque quizás, con el mar un poco revuelto, las botellas salgan flotando por un lado y el hombre, por el otro. Parece que la idea inicial es buena pero la ejecución de la misma, sería cuestionable.