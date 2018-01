10 ejemplos de la lógica muy ilógica de los dibujos animados

Celebrar la Navidad en la Edad de Piedra, la lógica de los dibujos animados

¿Quién no recuerda la mítica serie de Pedro Picapiedra, su familia y sus amigos? Creo que todos hemos visto algún capítulo de esta alocada serie alguna vez en la vida. En esta serie de dibujos animados se cometen muchas locuras, sí, pero hay una que llama especialmente la atención, la celebración de la Navidad.

En principio no debería parecer nada raro, todo el mundo puede celebrar la Navidad, incluso los dibujos animados, pero en este caso estamos hablando de una serie animada que está orientada en la Edad de Piedra, ¡Cuando no existía la Navidad porque la historia de Jesús no estaba escrita! Los niños, claro está, no lo nota, pero cuando te haces adulto comienzas a ver esos pequeños actos ilógicos pero divertidos a la misma vez.