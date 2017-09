Imágenes de las que te reirás durante todo el día

El amor y yo

Porque en ocasiones la vida te puede traer muchas otras cosas buenas, pero el amor, dejarlo a un lado. No siempre es fácil encontrar a esa persona, o quizás que ella nos encuentre a nosotros. Pues algo similar es lo que le pasa a uno de los protagonistas de la imagen. Pero no por no haber encontrado a su media naranja se va a quedar a un lado. ¡A él nadie lo para!.

Tanto es así que mientras todas las otras parejas están derrochando su amor y cariño, él está intentando hacer lo mismo. Sí, quizás a primera vista no sea muy sencillo descubrirlo pero solo con echar un vistazo nuevamente, sabemos que alguien se lo pasa bien igual pero sin su compañía. ¡Si es que no se consuela el que no quiere!.