Si dudas del karma estas 10 fotos te cambiaran de idea

Muchos nos hemos preguntado algún día si el karma realmente existe, y si vendrá por nosotros cada vez que hagamos algo malo. Si no estás muy familiarizado con el término, el karma es una energía que se genera a partir de los actos de las personas, por lo que no necesariamente es mala. Si haces algo bueno, también debería regresar. Esta creencia parte del budismo, pero muchas religiones orientales la practican, lo que nos lleva a pensar que en efecto, el karma existe.

Si no creías que el karma existiera, pensarás totalmente diferente luego de ver estas 10 fotos demostrando que sí existe, y que llegará en cualquier momento si haces algo que no deberías. Por eso, vive y deja vivir, no hagas a nada que no te gustaría que te hicieran.

No envíes textos mientras conduces Creemos que el karma le llegó a este conductor porque estaba enviando mensajes con el móvil a la vez que conducía, lo que hizo que no se diera cuenta de que había personas asfaltando la vía. Podríamos decir que este karma de algunos cientos de euros lo tenía merecido, ya que de no haber caído ahí, pudo haber arriesgado la vida de algún transeúnte, o la propia. Ni siquiera queremos imaginas cómo se encontraba el sujeto que iba dentro, o cuántas cosas habrá tenido que hacer para poder rodar su coche de nuevo, si es que logró hacerlo.

El Karma ataca por imbécil

Entre pareja también hay algunas bromas y algunos troleos, y al final pasa lo que pasa. Esto es lo que vemos en la foto, que la chica está intentando beber de su cerveza y su chico hace la coña de subir la botella para que salga más rápido. Las consecuencias son claras, y se ven en la foto de la derecha de cómo la chica utiliza el ataque “aspersor”, y lo lanza contra su novio.

No podemos decir otra cosa: se lo tenía merecido. Puede resultar un poco asqueroso, si no son pareja, entre amigos, o algo así, pero la verdad es que la chica no tenía otra alternativa, salvo echarlo por la nariz. Viéndolo así, igual esta era la mejor opción, ¿No crees?

