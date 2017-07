10 cosas en las que pensamos todos en la ducha

¿Las alfombras serán pelucas?

¿Alguna vez te has preguntado si las alfombras son una especie de peluca para el suelo? Si no lo has hecho, quizá deberías empezar. Esta es una de las cosas que pensamos todos en la ducha (o al menos la mayoría) alguna vez en nuestra vida.

¿Para qué están diseñadas las alfombras, de todos modos? Para embellecer el suelo, de la misma forma que una peluca está fabricada para embellecer las cabezas de quienes las usan, ya sea por necesidad o porque les gusta cambiar de estilo constantemente. Sobre todo aquellas felpudas como las de la foto, nos hacen preguntarnos cuál es realmente su papel.