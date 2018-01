10 cosas que te han pasado y con las que has pensado ‘tierra trágame’

Se te cae el móvil al WC

Es un momento de los que peor se pasan en el mundo, y que a muchos de nosotros nos ha pasado. Puede que seas de los que, mientras haces tus necesidades, aprovechas para revistar el correo electrónico o para consultar las ultimas publicaciones de tus amigos. Si es así, ten cuidado, y esperamos que tu móvil sea resistente al agua (o a salpicaduras por lo menos). Esto, que puede parecer una tontería, le sucede a mucha gente, generalmente cuando sus deposiciones todavía se encuentran vertidas.

Sin embargo, en ese momento en el que tienes que decidir si tirar de la cadena o lanzarte a por tu teléfono, lo sueles tener bastante claro, y te lanzas a por el como si no hubiera un mañana. Por suerte, nadie te ha visto y, aunque nunca digas nada a nadie, no te preocupes, porque no estás solo. Lo único que te recomendamos es que limpies bien luego el teléfono y tus manos.