10 mentiras que siempre has creido verdaderas

La Muralla China se ve desde el espacio

Un mito popular sobre la exploración espacial es que la Gran Muralla China es la única estructura construida por el hombre que se puede ver desde el espacio. Pero esto no es cierto. La Muralla China no se puede apreciar desde la órbita espacial, y en caso de que así fuese, no sería lo único que se vería. Y ciertamente, los astronautas de Apolo no pudieron verla desde la Luna, aunque esa leyenda urbana ha sido ampliamente difundida.

El astronauta canadiense Chris Hadfield, pasó cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2012-2013 y confirmó los hechos sobre la visibilidad de la Gran Muralla desde el espacio. “La Gran Muralla China no es visible desde la órbita a simple vista“, dijo Hadfield a través de Twitter. “Es demasiado estrecha, y sigue los contornos naturales y los colores “.