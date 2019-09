1 Lo que les gusta en el sexo a los hombres entre 18 – 23 años

Debemos comenzar por aclarar que un hombre cuya edad se encuentre entre este rango no será una persona que te proponga matrimonio; a menos que este provenga de una de esas culturas donde es obligatorio el matrimonio arreglado desde muy corta edad.

Los jóvenes lo que buscan es sexo, no hijos, ni familia.

Por lo general, buscan a la chica más guapa o a la más popular. La apariencia para estos hombres lo es todo, por lo que siempre buscarán verse bien y estar con una mujer que demuestre gran cuidado sobre su apariencia física. Por lo general, los hombres buscan sexo en cantidad y no en calidad, por lo que no les importará no tener cosas en común contigo. Buscan relaciones poco formales únicamente para experimentar.