Hijos de famosos con padrinos más famosos aún

Gwyneth Paltrow y Drew Barrymore con Steven Spielberg

Steven Spielberg es el padrino tanto de Gwyneth Paltrow como de Drew Barrymore, dos chicas que triunfaron muy rápido en la industria del cine debido a su gran talento, ¿O fue gracias a su padrino? Sea como sea, ambas se han convertido en verdaderas estrellas de Hollywood dignas de admiración.

¿Te preguntabas por qué fue Drew Barrymore la escogida para realizar la película de E.T., el extraterrestre? Pues ya no hay más preguntas, señoría. Parece que desde pequeña Drew tenía su destino escrito y sería una actriz de éxito reconocida en el mundo entero. ¿Hay alguien que aún no conozca a estas dos bellezas?