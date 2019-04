Gloria Camila afortunadamente ya está saliendo de la caótica relación que mantenía con su familia; la hija de José Ortega y Roció jurado ahora disfruta con más libertad del amor de los suyos, con quien se conoce disfruta cada vez que el tiempo se lo permite; y por fuentes cercanas se sabe que ahora Ana María Aldón; quien es la mujer de su padre es uno de sus más grandes apoyos, por lo que recientemente se les ha visto pasar algunos fines de semana juntas.

Durante este sábado pasado Gloria Camila compartió tiempo con algunos de su familia como Ana María, su inseparable novio Kiko Jiménez y su pequeño hermano menor; durante el gran estreno de la película “El parque mágico”; al parecer la mujer de su padre ha encajado perfectamente en la familia y viene a sumar puntos, que ambas tienen pasión por la moda; un interés en común que ayuda a que tengan mayores temas de conversación; algo que ha quedado claro después de que se conoció que ambas se apuntaron juntas para “Diseño de Moda” en la Escuela de Diseño IADE; y aunque el curso lo termino primero Ana María; ahora ella le ayuda como profesora particular; y Gloria Camila ha afirmado lo siguiente: “Como profesora es muy buena; yo creo que aprendo más en casa que en la universidad”.

Gloria Camila brinda sorprendentes confesiones sobre José Fernando

Todo parece que va mejorando en la vida de Gloria Camila, a tal punto que ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre Jose Fernando y también ha asegurado que la relación que ahora mantiene con Michu; quien es la pareja actual de su hermano y la madre de su pequeña sobrina; aunque muchos consideran que su buena relación es únicamente superficial, debido a que compartió lo siguiente: “Es mi sobrina; y hay que hacerlo por la familia y ya está”; una frase con la que muchos consideran que posiblemente solo intenta llevar una buena relación con Michu por su sobrina; aunque la novia de su hermano siga sin agradarle.

Y con respecto a su hermano José Fernando; quien continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos; Gloria Camila únicamente se ha limitado a atacar aquellos que le critican y ha afirmado que para ella su hermano sigue siendo su prioridad, aunque existan personas que no crean en su tratamiento o le critiquen; dejando claro que siempre apoyara a su familia; expresando también “Mi hermano está muy bien; está con la niña súper ilusionado y creo que es lo que hace que salga para adelante; y muy bien”; ya que como ella ha explicado anteriormente el proceso porque está atravesando su hermano lleva tiempo y paciente, ya que no es una enfermedad sencilla la que está tratando y que ha sido algo con lo que ha tenido que luchar toda su vida.

Roció Carrasco no ha quedado fuera de las declaraciones

Según Terelu, íntima amiga de Roció Carrasco; este ha sido uno de los años más difíciles para ella; razón por la cual la he visto como protagonista de diferentes titulares; algo que conoce su hermano menor Gloria Camila; quien únicamente ha expresado “Supongo que cada uno tiene sus problemas, sus penas; y sus tristezas y bueno, hay días”; lo que deja claro que la relación entre estas hermanas sigue siento mala o nula; quizás esta familia, sea como otras que deben tomar distancia para lograr que su relación deje de ser tan caótica.



La guapa Gloria Camila, por el momento está enfocada en los que si quieren formar parte de su vida; personas que como su novio Kiko le han demostrado estar a su lado en las buenas y en las malas; actualmente la pareja se ve feliz, aunque por el momento no tienen planes de boda y ha querido expresar que “El anillo todavía ahí se queda; no tengo prisa, soy muy joven y aun me queda mucho tiempo para aprender antes de casarme y todo”; y aunque esperamos poder verla formando pronto una familia, nos tocara seguir esperando a tener más noticias.