¿Sabías que muchas de tus comidas favoritas son comidas inventadas por accidente? No es ningún secreto que los mejores descubrimientos se han producido por un error. Dentro de las comidas esto tampoco ha sido la excepción; ya que existen ciertas comidas y platillos que no existirían de no ser por un pequeño accidente en su preparación.

Cuando hablamos de comidas inventadas por accidentes, muchas han sucedido debido a un olvido y problemas al momento de cocinar los alimentos. En la actualidad, cuando no se sigue al pie de la letra una receta, la comida se deshecha; mientras que antes esto daba paso a la creación de una comida nueva. Y aquí te presentamos algunos de los más famosos ejemplos en la historia de los alimentos.