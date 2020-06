El fútbol ya no es lo que era. Ya no hay futbolistas con bigote, calvos o desaliñados. Ahora mismo los jugadores de fútbol son pivonazos. Les gusta cuidarse y eso se refleja en sus cuerpos. Por eso hoy queremos hacer una alineación de lujo con los futbolistas más guapos del mundo. Toma nota porque vas a querer que estén en tu equipo a toda costa.

No nos vamos a ceñir a la liga española, vamos a dar una vuelta por todas las ligas del mundo. Unos futbolistas que han logrado hacerse un hueco incluso en el mundo de la publicidad. Algunos han protagonizado campañas para marcas de ropa interior que nos han dejado sin palabras. Comienza el partido y los más guapos saltan al terreno de juego. Eso sí, no busques a Leo Messi y sus lujos, porque aunque sea el mejor sobre el campo, aquí no tiene hueco.