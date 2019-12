Uno de los éxitos indiscutibles de la película Frozen fue su banda sonora, y más en concreto su Let it go o en español Suéltalo. El tema les gustaba a los que habían visto la película y a los que no, sonaba hasta en discotecas y es probable que no haya habitante en la tierra que no pueda, al menos, tararear su melodía. Ahora que se ha estrado la segunda parte de la película de Ana y Elsa, repasamos contigo la lista de canciones que no dejarás de escuchar en tu casa si tienes hijos.

1 Let it go / Suéltalo Uno de los momentos apoteósicos de la película es cuando Elsa canta Suéltalo Como hemos mencionado, Let it go es el tema central de la banda sonora. Es una canción y el grito de guerra de la protagonista Elsa, la princesa de Arendelle, que por un hechizo convierte todo lo que toca en hielo. En su versión original el tema lo canta Idina Menzel, pero lo han versionado desde Demi Lovato hasta Martina Stoessell. En nuestro país, la versión en español la canta Gisela, una de las imprescindibles de la factoría Disney respecto a las bandas sonoras. Como hemos dicho al principio, el mérito de esta canción es que es su intensidad y que es muy pegadiza. Si la película Frozen es la película de animación más taquillera de la historia podríamos afirmar sin equivocarnos que esta fue la canción más tarareada a partir del lanzamiento durante unos cuantos meses. De hecho, la directora de la película, ha llegado a pedir perdón a todos esos padres que han tenido que escuchar la canción más de un millón de veces… al día. Atrás Siguiente