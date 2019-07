Te traemos la mejor lista de frases viejunas con las que dejarás a tus colegas flipando. Todas las cosas cambian con el tiempo, las cosas que solían estar de moda antes ya no lo están; ahora son los millennials los que han venido a imponer un nuevo vocabulario, expresiones, frases e incluso tendencias de vestuario.

Incluso las golosinas preferidas de muchos niños de los 90’s ya no existen y las que aún se encuentran tienen precios poco asequibles debido a la escasez. Las series de televisión, la música, los programas. Todo va cambiando con el tiempo y quedan solo en el recuerdo de muchos, así como las siguientes frases que todos nuestros padres recordarán.

Frases antiguas que algunos recuerdan

Efectiviwonder: En los 80’s se usaba esta palabra para poder afirmar alguna oración “Efectiwonder” podía usarse para decir “sí, por supuesto, efectivamente, entre otras”. Se popularizó mucho y es posible que tu padre lo recuerde, especialmente si era fanático de Stevie Wonder en sus mejores épocas.

Lo llevas clarinete: Otra de las frases más usadas para decir “lo tienes claro, lo llevas claro y has comprendido bien”. El uso de esta frase ahora es anticuado y de mal gusto para los millennials, quien se ha hecho de un vocabulario más moderno y basado en diversas palabras del idioma inglés.

Alucinas Pepinillos

Antiguamente fue una de las frases más populares, se dice que únicamente los más populares utilizaban esta frase.

Lo cierto es que si ahora le dices a alguien “alucinas, pepinillos” seguramente no comprenderá una sola palabra de lo que intentas expresar. El origen de esta extraña frase es desconocido.

Es difícil conocer quién fue la persona que inventó esta frase y la razón por la cual una persona en su sano juicio estaría alucinando con pepinillos. Es difícil saber la respuesta, pero por lo que parece en los 80’s eran algo tan popular como para agregarlos en una frase que ha pasado a la historia.

Guay de Paraguay

Al parecer, antes de que muchos comenzaran a usar la palabra “guay” nuestros padres usaban la frase “Guay de Paraguay”. Es posible que alguien viajase a Paraguay y descubriera que es un país muy guay o simplemente era la única forma de hacer una rima sencilla para aquellos que buscar destacar y ser popular.

Si preguntas a tus padres es posible que te comenten que únicamente los populares usaban esta larga frase, que ahora que ha convertido para términos más prácticos en “guay”.

Una palabra que posiblemente desaparezca gracias a los millennials. Aunque por el momento, puedes seguir utilizando esta frase sin parecer anticuado.

¡Que no te enteras, contreras!

Existen muchos posibles orígenes sobre esta frase. Muchos la consideran dentro de las frases antiguas más populares de aquellos dorados tiempos.

Algunos afirman que no es más que una coletilla para hacer la expresión más dinámica, interesante y para que rime de manera entretenida.

Otros aseguran que “contreras” no se refiere a un apellido; sino a la definición de “llevar la contraria en todo momento”. Lo que para fines prácticos expresaría “que no te has enterado de alguna información por ser una persona que siempre lleva la contraria”. Aunque, personalmente, prefiero personas que es una coletilla.

¡Qué risa, tía Felisa!

Esta era una de las frases más guay de los 80’s; incluso si contamos con la desventura de no contar con una tía Felisa dentro de tu árbol genealógico.

Con esta frase no es necesario ir demasiado lejos. Está claro que en los 80’s todas las frases famosas estaban compuestas de coletillas y rimas.

Seguramente era algo nuevo e innovador para aquella época. Ahora, las rimas no son algo que se usen regularmente. Todo lo contrario, es posible que en muchas provincias sea algo que no esté bien visto y que incluso se pueda llegar a considerar como anticuado, a menos que lo digan nuestros abuelos. En esa situación es divertido.

¡Te jodes, como dijo Herodes!

Pero ¡madre mía! que en los 80’s era claro que llevaban lejos esto de buscar rimas. Hasta con esta rima que insinúa que Herodes el Grande, quien fue Rey de Judea y Galilea le ha dicho a alguien ¡que se joda! Algo ciertamente difícil de creer, como tal. Aunque también otros usaban la expresión “te jodes como Herodes”.

Esa tiene un poco más de sentido, tomando en cuenta que Herodes no logró su cometido de matar a Jesucristo. En este sentido, tiene un poco más lógica decir esta frase.

Claro, ¡te fastidias tal como Herodes! al no lograr tus metas. De todas las frases posiblemente esta sea una de las mejores de los 80’s.

Flipar en colores

Existen muchos que aún usan esta frase y que viene a ser una de las frases que ha reemplazado la frase “alucinas pepinillos”. Claro que entre alucinar pepinillos y flipar en colores, esta segunda tiene mucho más sentido.

Los orígenes de la frase son claros. Y su significado es sencillo; se usaba para expresar que algo era difícil de creer, expresar sorpresa e incluso para decir que te encuentras con la boca abierta y sin palabras. A menos, claro, que sí te encuentres flipando en colores.

Aunque también puedes usar el famoso de aquellos tiempos “alucina, vecina”, otra pequeña variante del “alucinas pepinillos” que rima mucho mejor y que puedes decirle a cualquier vecina. Pocas palabras riman tan adecuadamente con la palabra “alucina” como la palabra “vecina”, una coletilla popular de los tiempos de nuestros abuelos.

¡Chao Pescao!

Si precisas resumir las frases más viejunas de allá de los 80’s y los 90’s no basta más que decir que estaban llenas de rimas. No hay necesidad de ir por la vida de culturetas explicando los orígenes de todas las frases. Algunas simplemente se han creado porque rimas y es lo que hay. No hay nada más que decir al respecto.

Esta es una de las frases que han trascendido los límites del tiempo. Muchos aún dicen esta frase al despedirse, únicamente porque sí. Eso de decir “chao” como que ya se está quedando muy simple. Hace falta darle un poco más de gusto a las frases y hacer los momentos más amenos con un divertido “¡chao pescao!” y ¿por qué no? Agregar a nuestros saludos un picaresco “¡hola, caracola!”.