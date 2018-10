Frases ilógicas que dijeron los primeros mandatarios de todo el mundo

“Las mujeres sin hijos son mitad de persona”

Si es que una frase como ésta ya casi no tiene nada de lógica. Una persona puede decidir en todo momento ciertos aspectos de su vida. Uno de los mismos, es el ser madre o no. Porque esto es un deseo para muchas parejas o personas, pero no tanto para otras. De ahí que cada uno tiene la elección de decidir sobre su vida así como sobre su cuerpo y es algo que nadie puede cuestionar.

Pues bien, el presidente de la República de Turquía, parece que piensa de otra manera. Recep Tayyip Erdogan ha mencionado una de las frases ilógicas que hemos leído. Parece que la visión que tiene de la mujer ya la deja también bastante clara con un pensamiento como éste. Una mujer será una persona completa siempre: Con un hijo, con seis o con ninguno si así lo decide.