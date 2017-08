Nuestra forma de hablar y los conceptos que utilizamos son el resultado de nuestra experiencia de vida, del contexto en el que nos desarrollamos desde la niñez, la familia, la educación y el trabajo. Por ello, en esta oportunidad te haremos una propuesta, eliminar dos frases de tu vocabulario, asegurándote que tendrás más éxito en tu vida.

¿Nuestra elección de palabras y forma de hablar puede tener influencia en nuestro comportamiento? Bernard Roth nos habla del poder del pensamiento, y afirma que la forma como uses las frases de tu vocabulario, determinará la posibilidad de obtener resultados positivos o negativos.

Bernard Roth, profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Stanford, así como fundador del Instituto de Diseño Hasso Plattner de Stanford escribió un libro llamado “The Achievement Habit: Stop Wishing, Start Doing, and Take Command of Your Life”. En esta publicación, señala que si eliminas dos frases de tu vocabulario de uso cotidiano, y éstas son modificadas o cambiadas por otras, puedes acercarte un poco más a tus metas de vida.

El pensamiento tiene un enorme poder, y podemos diseñar lo que queremos. Cuando aprendemos cómo hacerlo, cómo diseñar el logro de nuestros objetivos, se nos hace más fácil cumplir nuestras metas. Esta es la razón por la que eliminar estas dos frases de tu vocabulario te hará más exitoso. En primer lugar, sustituir el “pero” por “y”, y en segundo lugar, cambiar “tengo que hacer” por “quiero hacer”.

No son dos frases de tu vocabulario, son simplemente dos palabras

En el primer caso, tenemos muchos ejemplos: “Quiero comprarme un vestido pero tengo que ahorrar”, “quiero comer pero tengo que adelgazar”, “quiero descansar pero tengo que trabajar”. Infinitas frases de tu vocabulario que están frenando tu camino al éxito. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la palabra “pero” colocamos dos situaciones excluyentes entre sí, frente a frente. Estas situaciones nos suelen traer conflictos a la hora de decidir, cosa que no debe ser.

Puedes comprarte un vestido y ahorrar; comer y adelgazar; descansar y trabajar. Así, con solo sustituir “pero” por “y”, nuestro pensamiento se configura de manera tal que hace posible la realización de ambas opciones.

Dos frases de tu vocabulario, un objetivo: el éxito

“Tengo que ir a trabajar, tengo que ir al médico, tengo que estudiar” ¿No te parece un poco extraño que “tengamos” que hacer tanto? ¿Y cuándo harás lo que quieres?, la respuesta es: ahora. Debemos tomar conciencia de nuestras decisiones, porque incluso cuando la situación es difícil, tenemos la posibilidad de hacer otra cosa. Tenemos que asumir proactivamente y con conciencia, que es nuestra decisión. Así que cambiemos ese “tengo que” por un responsable “quiero”. Por todo esto, si eliminas esas dos frases de tu vocabulario, percibirás que tus acciones son más conscientes, y que muchas situaciones no son tan difíciles como parecen.