Fotos que demuestran el dolor ajeno

El dolor ajeno en el hombre mayor y solitario

Lo cierto es que al ver la imagen, hay algo que hace que el corazón se nos encoja. Ahí nos damos cuenta de que el dolor ajeno está por todas partes pero en ocasiones, no lo vemos de una manera tan clara. Este pobre señor mayor, no quiere quedarse en su casa. No, porque sino los recuerdos se agolparán de una manera mucho más intensa. Así que, opta por salir a comer fuera. Necesita de un andador, pero eso no impide que pueda seguir haciendo sus rutinas.

Seguro que una de ellas era ir a comer fuera con su mujer. Una mujer que por desgracia ya no está con él, de una manera física. Porque lo cierto es que para no verse ni sentirse tan solo, siempre lleva consigo una imagen de los dos juntos. La coloca sobre la mesa y así, parece que en parte está más acompañado. Algo que nos llama la atención pero que al mismo tiempo admiramos su gran fuerza.