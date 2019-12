1 Los niños

Este es un caso evidente en el que el desorden no está relacionado con la pereza o la vagancia, sino con la prioridad de otras tareas. Los niños son expertos en el caos y el desorden, se manejan perfectamente bien en él.

Lo cierto es que no podemos decir que los niños sean vagos por naturaleza, sino que en su lista de prioridades no están ni el orden ni la limpieza. Su cerebro está programado para obtener estímulos a corto plazo por lo que cogen un juguete, ahora otro y otro y otro. Van saltando de una cosa a otra sin mucho criterio y por supuesto sin interés en ir guardando las cosas cuando ya no las usan. No son vagos, en realidad son prácticos.

Además, los niños no entienden de compartimentos estancos como los mayores que hacemos diferencias entre todo. La hora de comer, la hora de dormir, la hora de trabajar. Para los niños siempre es la hora de jugar, y en realidad no dividen ni las tareas ni los espacios como nosotros, eso también justifica que nunca recojan u ordenen, pues no entienden de “momentos para”.