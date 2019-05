Pilar Rubio cada día se encuentra más cerca de contraer nupcias con Sergio Ramos. ¡La cuenta atrás está en marcha! Y pronto la pareja dará el “Sí, quiero” frente a todos sus invitados especiales; al igual que lo hará Belén Esteban y Miguel Marcos con su boda tan exclusiva donde está prohibido tomar fotos y videos. La boda de Pilar Rubio no será tan exclusiva como la de la colaboradora de “Sálvame” pero tendrá también tendrá invitados VIPS.

En casi tres semanas la sensual colaboradora del programa “El Hormiguero” realizara su matrimonio con el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Hasta el momento se conoce que el evento tendrá lugar en Sevilla, este 15 de junio; de acuerdo a la información que se ha revelado en el programa de Pablo Motos “El Hormiguero” de Antena3.

Pilar Rubio sube la temperatura con unas fotos atrevidas

Todos los detalles para la boda ya se han coordinado, incluso ya andan circulando unas provocativas fotos de Pilar Rubio en lencería de novia; que tienen a Sergio Ramos contando los días para que se realice el enlace. El capitán del Real Madrid ha bromeado sobre el hecho de que la fiesta tendrá lugar en la capital andaluza “Así viene menos gente” ha compartido entre risas, aunque asegura que será este uno de los momentos más especiales de su vida; pese a que recién ha recibido una noticia de última hora. Sergio Ramos se ha enterado que uno de sus mejores amigos, Alejandro Sanz ya no podrá asistir al enlace por motivos laborales. Una triste noticia para la pareja; que seguro compensara más tarde Pilar Rubio con esta lencería de novia sensual que está preparando.

Pilar Rubio aún no ha querido brindar mayores detalles sobre el vestido que usara el día del enlace; pero según la información que se compartió en “El Hormiguero” no llevara un vestido convencional. “Iré vestida de novia, pero no de una novia cualquiera” aseguro durante el programa, dejando a todos los espectadores con grandes dudas al respecto. Seguir intentando que Pilar Rubio brinde más detalles sobre su vestido, sería como pedirle peras al olmo. Ha quedado claro, que dichos detalles se conocerán hasta el día del matrimonio.

Aunque lo curioso es que ya ha dado una idea de su lencería de novia preferida. Las fotos hablan por sí mismas, Pilar Rubio sabe cómo ser una novia sensual. La sesión de fotos de donde se han tomado estas fotos no es reciente. Sin embargo, los fanáticos de Pilar Rubio no han querido perder la oportunidad de sacar de nuevo a la luz estas atrevidas fotos en honor a que ya se acerca el día de su tan esperado matrimonio.

Las opiniones sobre la lencería de novia de Pilar Rubio

Muchos aseguran que aunque las fotos no son tan recientes, es posible que Pilar Rubio ya tenga preparado algunos modelitos similares a los que usa en la foto para sorprender a Sergio Ramos en su noche de bodas; después de todo, Pilar Rubio es todo menos tradicional. “Si se ha atrevido con esta lencería en público, ¿Que hará en privado?”, “Me parece demasiado osado”, “Causaras una gran impresión” son algunos de los comentarios que le han hecho a las fotos.

Pilar Rubio debe estar preparada para causar una buena impresión desde el primer momento; tal como lo ha mencionado sus seguidores en las redes sociales, luego de convertirse en la esposa de un futbolista; será un poco más juzgada con respecto a su aspecto físico ¡Mucho más que ahora! Aunque otros, comparten que podría convertirse en una esposa estilo “Shakira” quien suele mantenerse en su posición como cantante y dejar brillar a su marido en cada ocasión que le es posible.

La guapa Pilar Rubio, como es de esperar no será una esposa tradicional. No se quedara en casa y mucho menos dejara de usar ropa reveladora. Sus seguidores esperan que continúe mostrándose tal cual es, sin prejuicio alguno. Aunque será necesario esperar al matrimonio entre Pilar Rubio y Sergio Ramos para conocer con exactitud que le depara el destino a la sensual colaboradora de “El Hormiguero”.