1 El poder del Photoshop y los retoques

Hay muchos expertos en Photoshop, otros verdaderamente usan sus funcionalidades y modifican las fotografías a tal punto que nadie las cree. Porque si te presentan un sitio a la cual has ido, luego observas que existe una fotografía que no corresponde con lo que está actualmente, ya sabes que hay trucos allí de por medio que no pueden negar. En definitiva, esta es una increíble foto, en un evento atípico. Se trata de un terremoto que provocó esto a unas vías de tren en Nueva Zelanda.