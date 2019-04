Aitana Ocaña no ha parado de publicar fotografías en sus redes sociales últimamente; aunque como es común no siempre todas las fotos serán de ella; y algunas han sido dedicadas a su madre, a quien ella ha descrito como “La mujer de su vida”; el pasado miércoles 27 de marzo su madre cumplió años y ella no desaprovecho la oportunidad para dedicarle un post en su cuenta personal de Instagram.

Ocaña ha subido a su cuenta de Instagram diversas fotos de su madre; sin embargo una de las imágenes que más llama la atención, es una foto antigua de su madre; donde se le puede ver vestida de flamenco y amarillo; a lo que sus seguidores rápidamente comenzaron a comentar sobre el gran parecido de Aitana Ocaña con su madre; y demás comentarios de felicitaciones; y entre alguno de los comentarios más populares se destaca el de María Parrado, la ganadora de “La Voz Kids”; quien comento lo siguiente: “Sois idénticas” y también una de las integrantes de Sweet California que le comento “Eres igual que ella a su edad”.