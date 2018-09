Famosos que han sufrido el secuestro de un familiar

Guillermo del Toro

Como bien sabemos, Guillermo del Toro es un director y guionista mexicano. Hace muy poco se hizo con un globo de Oro pero además, cuenta en su haber con otras muchas nominaciones y estatuillas varias. Ya desde muy joven comenzó a mostrar su gran pasión hacia el mundo del cine y ya realizó sus primeros pinitos cuando estaba en el instituto. Poco a poco formó su propia compañía y como bien sabemos, no le ha ido nada mal.

Pero la vida no siempre te da tantas alegrías. Ya que sabemos que los caminos no son siempre rectos. Guillermo tuvo que enfrentarse al secuestro de su padre. Éste fue secuestrado en el año 1998 parece que no todos sus secuestradores fueron capturados. Además, se pidió la cantidad de un millón de dólares. Por aquel entonces, la familia no tenía el dinero. Por lo que, según parece, fue James Cameron quien se lo prestó. Así, el padre de Guillermo volvió a casa sano y salvo.