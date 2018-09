Bill Gates

Se trata de uno los hombres más ricos. Concretamente, se alza con el segundo puesto en una lista de este tipo. Así que, solamente tenemos que hacernos una ligera idea de los millones y millones que tendrá en su cuenta. Pero si sus hijos pensaban que podrían ver mucha cantidad de dinero, estaban equivocados totalmente. Parece que Bill Gates tiene claro lo que hacer con su fortuna y se puede decir es uno de los famosos que han desheredado a sus hijos.

Según parece, él ha donado gran parte de su dinero a la obras de caridad. Pero todo ello lo ha hecho por un par de motivos. Primero por ser un hombre generoso pero segundo, por darles una gran lección a sus hijos. Una enseñanza que no podrán aprender en ningún tipo de carrera. Quiere que sus hijos crezcan de manera profesional, labrándose un futuro y no pensando en no hacer nada porque tienen mucho dinero a su espalda. Cierto es que alguna ayuda sí les ha dado pero está destinada a que estudien sus carreras.