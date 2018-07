10 famosos que han promocionado productos totalmente estúpidos

La publicidad también es una de las partes importantes, en cuando a ingresos nos referimos. De hecho, son muchos los famosos que ganan una alta suma de dinero, promocionando productos. Pero lo que quizás no sabían hasta el momento es que gran parte de dichos productos, son bastante poco comunes.

Sí, no queríamos decir estúpidos, pero realmente lo llegan a ser. Porque no siempre será algo que nos haga verdadera falta, sino que además de ser superfluo, nos da hasta risa. Si todavía no te lo crees o no sabes de qué famosos ni productos estamos hablando, quédate y lo comprobarás por ti mismo.