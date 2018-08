Famosos que han ocultado a sus hijos durante años

Tom Jones

El cantante Tom Jones estuvo casado durante 59 años y tuvo un hijo fruto de su matrimonio. Pero lo cierto es que también ha tenido otro hijo. Según parece, se llama Jon y tiene 29 años. este hijo nació de una relación corta que el cantante tuvo con la modelo Katherine Berkery. Fue una prueba de ADN la que confirmó el parentesco entre ambos, porque la relación entre los padres de Jon ya era casi nula.

Cuando se confirmó que este hijo era de Tom, entonces el cantante la pasó una pensión a su madre, hasta que el pequeño cumplió los 18 años. Tras ello, ni siquiera llegó a conocer a su padre en persona, algo que sí quiere hacer pero que no ha logrado hasta el momento. La vida de Jon no ha sido fácil porque no ha tenido oportunidades laborales y parece que se ha visto durmiendo en la calle.