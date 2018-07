Famosos que han desheredado a sus propios hijos

Bill Gates

Bill Gates fue, durante mucho tiempo, el hombre más rico del mundo. Es por eso por lo que decidió donar gran parte de su fortuna, esa que había creado desde cero, a la beneficencia para dar una lección a sus hijas. Jennifer, Rory y Phoebe tuvieron que aprender el valor del dinero gracias a las acciones de su padre y es que, según decía el propio Bill Gates, dejar tanto dinero en manos de sus hijos sería un error. No les permitiría crecer de forma profesional. “No les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino”. Es por eso por lo que el empresario, con un fortuna de 88.800 millones de dólares, decidió dejar solo siete millones de euros a cada una de sus hijas. De esta forma podrían empezar sus carreras de cero.

Pero no es todo, Bill Gates creó en el año 2010 la fundación The Giving Pledge en la que animaba a otras personas con fortunas millonarias a donar parte de los beneficios. Él destinó el 70% de su fortuna, que no es poco, para que se pudiesen llevar a cabo algunas acciones benéficas. ¿Lo mejor de todo? Que las hijas de Bill Gates están de acuerdo con la decisión de su padre y que están orgullosas de la forma en la que han querido educarles.

La mayor, Jennifer Gates, ya ha empezado a crear un nuevo imperio. Está estudiando biología en la Universidad de Standford y estamos seguros de que escucharemos grandes cosas de ella en un futuro.