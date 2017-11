Son muchos los famosos que dejaron a sus parejas y después salieron del armario. Porque un momento así, puede darse en la vida de cualquier persona. Hasta que no conocemos a ese alguien especial no nos damos cuenta de lo que realmente queremos en nuestra vida. Aunque claro está que no todos los ejemplos pueden estar basados en lo mismo.

En ocasiones, hay famosos que dejaron a sus parejas y después salieron del armario por otros motivos. Son muchos los que han tardado en comunicarlo y no porque hayan encontrado a alguien, sino porque querían mantener sus sentimientos a buen recaudo. Sea como fuere, hoy hablamos de todos ellos en esta selección que hemos preparado para ti.