Aunque ser famoso no implica ser adicto al sexo, sí que es cierto que en las últimas décadas hemos observado como muchos adictos al sexo son famosos. No sabemos si es por la fama o si es porque al ser famoso es más fácil ser pillado, pero lo que sí sabemos es que no son pocos los que han confesado tener una especie de adicción al sexo que no pueden controlar.

A continuación vamos a conocer a algunos de los famosos que han confesado ser adictos al sexo. Muchos de ellos, además, también se han sincerado y han dicho que no pueden ser fiel en una relación. Así que si te interesa saber qué famoso es adicto, atento.