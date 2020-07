Famosos que están comprometidos con el medio ambiente

1 Componentes del medio ambiente

Entre los componentes del medio ambiente destacan las unidades ecológicas, quienes funcionan como sistemas naturales. Ahí se engloba todo lo que es la vegetación, microorganismos, suelos, rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales que suceden dentro de sus territorios.

Por último, pero no menos importante, están los recursos naturales universales y los fenómenos físicos que no poseen límites. Entre estos, dicen presente el aire, el agua, el clima, la carga eléctrica, la radiación, la energía y el magnetismo, los cuales no provienen de acciones humanas.

El entorno natural, en la actualidad, debe adaptarse a las construcciones del hombre, quien ha transformado y destruido paisajes importantes, para ver en ellos, edificaciones y vías humanas. En teoría, el medio ambiente es un sector, una región y, en algunos casos se puede decir, un todo en escalas globales.

Es decir, que en cada uno de esos niveles y estudios en relación al medio ambiente, existen interacciones entre el agua, el suelo o el aire como agentes abióticos. Además, ostenta una gran cantidad de diversos organismos naturales y vegetales. Estos poseen diferentes niveles de organizaciones celulares, por lo que se catalogan como integrantes del mundo biótico.

Ahora que tienen un conocimiento un poco más profundo y técnico sobre el medio ambiente, les presentaremos una breve lista de famosos que están comprometidos con la protección y crecimiento del medio ambiente.