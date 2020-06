1 Amber Heard

Amber Heard no oculta su bisexualidad

Actualmente es la mujer del guapísimo Johnny Depp y es de las pocas mujeres que siempre ha declarado, sin pelos en la lengua, ser bisexual. Como ella misma ha dicho, no ha tenido que salir del armario porque nunca ha estado dentro. Heard presume de haber sido siempre lo que ha querido ser, ella misma, sin más, sin disfraces y no va a cambiar solo por que la sociedad no la entienda.

Parece que Hollywood no ve con malos ojos la sexualidad ambigua de Amber, ya que, a día de hoy, la actriz trabaja en cinco proyectos. Megan Fox, en cambio, utiliza su orientación sexual para justificar la falta de oportunidades. Asegura que nadie la contrata por eso. Pero no es cierto, ya que en el caso de Amber, no han parado de lloverle ofertas.