Famosas que se han dejado de cuidar

Kathleen Turner

El tiempo pasa para todos por igual. Pero es cierto que en ocasiones nos encontramos con que algunas famosas hacen todo lo posible para poder detenerlo. Por ello, los tratamientos y demás operaciones están a la orden del día. Pero cuando esto no sucede, vemos una transformación propia de la edad. Es cierto que lo asociamos rápidamente a que no se cuidan, pero no es tal. Quizás habría que decir que no se cuidan de manera exagerada. Pero lo que sí se puede afirmar es que los cambios son bastante brutales

La actriz Kathleen Turner es uno de los ejemplos. Una de las actrices que fue considerada como un gran sex-symbol allá en los años 80. Recibió dos Globos de Oro y estuvo nominada a los Premios Óscar. Una de las actrices más conocidas de todos los tiempos, que por ciertos problemas de salud, también descuidó su físico y ya son pocas las ocasiones en las que podemos verla en público.