¿Famosas sin hijos? El siglo XXI es el siglo de los grandes cambios. Hoy en día las famosas que hacen parte de la industria del entretenimiento mundial, y que han crecido en la gran pantalla, todo gracias a sus trabajos profesionales que nos ha gustado a todos, han decidido llevar su vida personal de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a ver en una mujer. Para nadie es un secreto que muchas mujeres en algún momento se les ha despertado el deseo de ser mamá, y es normal, es algo que viene desde que están en la infancia. Pero, ¿qué pasa con las famosas que no tienen ese instinto?

A menudo, las celebridades se ven presionadas por sus millones de seguidores en las redes sociales con la polémica pregunta: ¿y el hijo para cuándo? Lo cierto del asunto es que las famosas para dejar la duda a un lado, han anunciado que no quieren tener hijos, cosa que se respeta. Conoce cuáles son esas famosas que han decido no traer más vida a este mundo, posiblemente esté incluida una que no te esperas.