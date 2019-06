Existen un sin fin de madres famosas que siempre presumen a sus famosos hijos en las redes sociales, sin embargo existen otras famosas que no quisieron ser madres o que no pudieron serlo por diferentes razones; muchas de estas no se arrepienten de sus decisiones y afirman que no planear ser madres jamás.

Es difícil pensar que una mujer que no quiera ser madre, más hoy en día es algo de lo más normal. Muchas famosas afirman que no dejaran que la sociedad les dicte que hacer con sus vidas, como si procrear fuera una regla no escrita. Algunas famosas han afirmado públicamente que simplemente no sienten el deseo de ser madre, estas son algunas de ellas: