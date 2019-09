En España estamos orgullosos de ser parte de parte de un país donde se respeta la igualdad de género. Por ello te presentamos a las lesbianas españolas más famosas que ocupan cargos importantes dentro de nuestra sociedad actual y que probablemente has visto en la televisión en más de una ocasión y no sabías que no son heterosexuales.

Desde representantes de cargos muy importantes dentro de la política, el gobierno y la sociedad hasta miss España e influencers; existen muchas lesbianas famosas en España que luchan por la igualdad de género y por hacer de nuestro país un lugar mucho mejor cada día para todas las personas.