Nos gusta ver una parte más natural de las famosas, aunque no siempre es posible. Las vemos en las alfombras rojas y otros eventos siempre listas para brillar. Ya que el maquillaje siempre realza lo mejor de cada una. Pero sin duda, cuando no lo llevan se hacen bastante irreconocibles, pero no con ello queremos decir que tengan menos atractivo.

Ya que también la piel del rostro debe respirar de una manera frecuente. Lo cierto es que ellas siempre tienen cerca a los mejores expertos para que les guíen en detalles como este. Pero viendo el resultado, no estaría de más que las famosas se plantearan el llevar menos maquillaje o simplemente la cara lavada como el movimiento que vimos hace meses. ¿Qué te parece el cambio?