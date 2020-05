Alaska

Alaska, de nombre Olvido, es una mujer muy pero que muy inteligente, aunque su aspecto no de lugar a eso. Es algo excéntrica y tiene sus más y sus menos, pero también es verdad que es una persona que, dentro de su estilo, suele arreglarse bastante.

Por eso, de vez en cuando llega el día en el que no se arregla nada, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Podríamos cruzárnosla por la calle, y no darnos cuenta para nada.