Falsos millonarios que han quedado al descubierto en las redes sociales

Sean Kingston

Todos conocemos a Sean Kingston por su famosa canción, ‘Beautiful Girls’. La lanzó cuando solo contaba con unos 17 años. Hoy en día ya han pasado más de 10 años y lo cierto es que no ha vuelto a repetir el gran éxito del single mencionado. Sí es cierto que ha colaborado con otros artistas como Justin Bieber y que parece, está preparando lo que será el nuevo disco. También lo hemos visto de manera esporádica en series de televisión. Pero como decimos, no ha generado tanta expectación como al comienzo.

Por lo que parece que es uno de los falsos millonarios. En sus publicaciones de Instagram siempre sale cubierto de joyas y rodeado de motos o de coches bastante impresionantes. No decimos que él no tenga su dinero pero los rumores avanzan más rápido. Hubo una época en la que se llegó a comentar que compraba dichas joyas y pagaba con cheques sin fondo. Por lo que saltó el rumor es que no lo hizo una vez ni dos, sino que fueron unas cuantas y de ahí que se tenga la teoría expuesta.