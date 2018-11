10 ex parejas de famosos que se odian tras el divorcio

Johnny Depp y Amber Heard

Durante los 15 meses que duró su matrimonio, siempre se dejaban ver en todas las alfombras rojas, como una pareja de lo más amorosa. Tanto el actor Johnny Depp como Amber, aparecían radiantes. Pero es cierto que no es oro todo lo que reluce. Porque ella fue la que puso la demanda de divorcio.

Ella exigía una manutención, a pesar de no haber tenido hijos. Al no tener un acuerdo pre-nupcial, las cosas se pusieron realmente mal para Depp. Pero es además se alegaba que en el matrimonio había maltrato verbal y físico, que Depp tenía una serie de adicciones y muchos otros supuestos detalles que hicieron que no se pudieran ni ver.