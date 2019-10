A veces la pareja no es para toda la vida. Y hay que dejar a tu ex de una vez por todas. Si no has podido librarte de él y continúas considerando la opción de regresar, aunque todos tus amigos te dicen que es una pésima idea, no te preocupes. Con estos consejos pasarás de él en un dos por tres.

Una ruptura es una de las peores cosas que pueden existir, sientes que tu mundo se derrumba. No sabes qué hacer con el tiempo que tienes libre, ya que antes lo pasabas con tu ex. Ya sea una pareja nueva o estando soltero o soltera, lo que sigue es olvidar a tu ex y superar de forma adecuada lo que sientes ¡para salir adelante!