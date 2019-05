Ariana Grande no se esperaba que su ex marido confesara en público y en vivo sus secretos de alcoba. Pete Davidson, quien estuvo cerca de cumplir su sueño de casarse con la cantante, no ha dejado nada a la imaginación luego de una entrevista en la que hablo abiertamente sobre la vida sexual que llevaba con la intérprete de “7 rings”. Muchos no están sorprendidos, ya que desde que comenzó la relación se la pasaba presumiendo su relación con la cantante y afirmando que sabía que era “demasiado poco” para Ariana Grande; y que esperaba que jamás le dejara.

Incluso, la estrella del programa “Saturday Night Live” entre risas compartió con su público; que no se explicaba que hacia Grande con él; y que muy probablemente esta se habría golpeado la cabeza muy fuerte; como para haberle visto algo bueno. La cantante de “Dios es una mujer” seguramente no se tomaba a bien las bromas que hacia el comediante; ya que cansada de sus comentarios en el programa sobre su relación; lo dejo incluso, cuando este ya le había dado un anillo de matrimonio.