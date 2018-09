10 fotos que demuestran la impactante evolución de Salma Hayek

Salma Hayek es una de esas famosas que, cuantos más años cumple, todavía se ve mucho mejor. Sí, es como el buen vino y por si todavía no te lo creías, hoy te traemos los documentos gráficos. Porque es la mejor manera de conseguir ver ese cambio que todos estamos deseando.

Con casi 53 años, podemos ver que la belleza y el espíritu más jovial no depende de un número. Gracias a las redes sociales, todos los seguidores pueden ver la evolución de la actriz. De ahí que los comentarios no se hagan esperar. Pero no lo decimos nosotros, ya que ahora, lo podrás descubrir por ti mismo.