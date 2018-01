Aunque ya debería estar totalmente claro, por si todavía no es así, hoy hablamos de por qué evitar el consumo de cocaína. Ésta es una de las drogas más adictivas. Está hecha con las hojas de la llamada coca y cuenta con unos efectos que el cuerpo capta rápidamente. De ahí que la adicción sea una de las cuestiones más peligrosas.

Pero es que hay más. Las consecuencias de una droga como ésta son muy diversas. De ahí que hoy destapamos el por qué evitar el consumo de cocaína. Tanto los problemas físicos como los emocionales se verán implicados debido a esta sustancia. Además de adictiva es bastante fuerte por lo que las noticias de muertes por esta causa están a la orden del día.

Por qué evitar el consumo de cocaína

Como bien hemos comentado, los efectos de esta droga son inmediatos. Por lo que una vez que la tomamos, los notaremos rápidamente. Después de un tiempo, irán desapareciendo. La persona en cuestión notará una especie de euforia o de energía que no tenía. Claro que no a todos les produce exactamente los mismos síntomas. Pero a pesar de parecer que todo es de color de rosa, no es así.

Uno de los efectos más suaves, por decirlo de alguna manera, es la pérdida del apetito y también del sueño. A corto plazo hará que los vasos sanguíneos se vayan contrayendo. Mientras que las pupilas se dilatarán y aumentará la temperatura del cuerpo así como la tensión. No podemos mencionar que todo ello va a estar unido a la dosis que se tome. Además de ello, no faltarán los mareos o vértigos así como los temblores y hasta ciertos espasmos.

Se puede llegar hasta la paranoia, como uno de los efectos más graves. Aunque sin duda, grave en sí están los relacionados con las enfermedades de tipo cardiovascular. Entre ellas, los ataques al corazón suelen ser uno de los grandes protagonistas. El ritmo cardíaco se verá afectado y de ahí, que no soporte esta alteración. No podemos dejar de mencionar desde los dolores de cabeza o estómago hasta las convulsiones y el coma.

No sería el primer caso de muerte súbita por probar esta droga. Como bien hemos mencionado antes, no todos los cuerpo van a funcionar por igual. Sin duda, alterará el organismo y como tal, cada uno se defiende de ella como puede. Por lo que la parada respiratoria y paro cardíaco son bastante frecuentes. Todo ello ya es suficiente motivo como para prevenir el consumo de esta o cualquier otra droga. ¡Debemos de optar siempre por una vida saludable!.