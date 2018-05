Estrellas de los 80 irreconocibles

Los años 80 dieron una gran cantidad de estrellas, pero, ¿Cómo son esas estrellas hoy en día? Y, lo más importante, ¿Cómo han envejecido? ¿Hemos seguido viéndolas? Todas estas preguntas tienen respuesta y eso es, precisamente, lo que vamos a hacer ahora, dar respuesta a esas preguntas.

Vamos a conocer a las estrellas de los 80 que están irreconocibles, y no porque hayan envejecido mal (que en algunos casos sí que es así), sino porque o bien hace tiempo que no los vemos o porque han pasado tantos años que no sabemos que es la misma persona. Vamos a ello. ¡No te lo pierdas!