10 datos que confirman que estás atravesando una relación tóxica

¿Te sientes feliz en tu relación de pareja?. Es una pregunta que, aunque parezca evidente, no siempre lo es. Porque hay parejas que terminan de quererse y en lugar de dar el paso a dejarse, se convierten en una relación tóxica. Algo que hará bastante daño a las dos partes.

Es por ello que si todavía no te has dado cuenta de cómo es tu relación en sí, nosotros te proponemos estos 10 datos que confirmarían el estar atravesando por un momento bastante incómodo. Dar el paso hacia la ruptura no siempre es algo sencillo, pero si atraviesas estos momentos, no queda otra alternativa.